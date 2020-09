Die Regiearbeit "French Connection - Brennpunkt Brooklyn" des jungen William Friedkin ist an Originalschauplätzen vor allem im New Yorker Stadtteil Brooklyn gedreht, ganz im Stil des "New Hollywood". Am Glanz der amerikanischen Großstadt ist Friedkin nicht interessiert. Stattdessen zeigt Kameramann Owen Roizman Hinterhöfe, abseits gelegene, teilweise verfallene Gebäude, eher wenig ansehnliche Bereiche von Brooklyn - und vermittelt so ein ganz anderes Bild von New York, als man es aus den Kinofilmen kennt, die Manhattan in den Vordergrund stellen.