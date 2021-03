"Die Leute verehren ihre Konsumgüter wie religiöse Kultobjekte. Hier huldigt man dem Kapitalismus als Religion. Er erweist sich als oberflächlich und bedeutungslos. Die Anhänger dieser Religion sind nur entwurzelte Fragmente ihrer selbst." (Inhaltsbeschreibung der Autor*innen)



"Art Collective Neozoon" ist ein 2009 in Berlin und Paris gegründetes Künstlerkollektiv. Die Arbeiten der Gruppe basieren auf dem Prinzip der Collage und untersuchen Fragen des Speziesismus im Anthropozän (die moralische Diskriminierung von Geschöpfen ausschließlich aufgrund ihrer Artzugehörigkeit). Ihre Arbeiten wurden unter anderem im Centre Pompidou in Paris, im Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe, im Kunstmuseum Bonn, in den Kunstwerken Berlin sowie beim Internationalen Film Festival Rotterdam und in den Anthology Film Archives in New York gezeigt.