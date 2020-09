Die ausgebufften Vollprofis Weinstein und Darrien mit ihrem schießwütigen Partner Gates möchten den Tresor knacken, das Haudrauf-Duo "Kartoffel" und "Puffer" hat es auf die Geldautomaten abgesehen.



Eine waghalsige Intervention von Tripp verhindert ein Blutbad zwischen den Verbrechern. Als das Alarmsystem die Bank über Nacht verriegelt, sind alle bis zum nächsten Morgen eingeschlossen. Während sich die Ganoven mit Schweißbrenner und Sprengstoff an die Arbeit machen, findet Tripp heraus, dass hier nichts zufällig ist: Als Weinstein, der IT-Sicherheitsexperte und Darrien ums Leben kommen, gibt es keinen Zweifel mehr, dass noch jemand seine Finger im Spiel hat.



Alle stecken nun in einer tödlichen Falle, denn der Killer ist mitten unter ihnen. Nun geht es nicht mehr nur um den großen Coup, sondern ums nackte Überleben.



In den 2000er-Jahren feierten Bankraub- und Tresorknacker-Thriller mit Kassenknüllern wie Spikes Lees "Inside Man" oder "Ocean's Eleven" ein Comeback in Hollywood. Dass in dem Genre längst nicht alle Optionen durchgespielt sind, zeigt die Kriminalkomödie "Flypaper – Wer überfällt hier wen?". Was passiert, wenn gleich zwei Tresorknacker-Crews, Profis und Dilettanten, aufeinandertreffen, spielen die "Hangover"-Autoren Jon Lucas und Scott Moore nach Herzenslust durch. Wer wem – wie bei dem titelgebenden Fliegenpapier – auf den Leim gegangen ist, wird zur tödlichen Frage für Ganoven und Geiseln. Eine Schlüsselrolle spielen die US-Serienstars Patrick Dempsey und Ashley Judd, die geschickt zwischen den Fronten agieren und sich näherkommen.