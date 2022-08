Im TGV-Schnellzug nach Nizza lernt der Übersetzer François Taillandier die attraktive Chiara Manzoni kennen. Die beiden unterhalten sich bestens, und so kommt es, dass sie schließlich eine Nacht in Chiaras Luxussuite im Hotel verbringen.



Am nächsten Tag folgt jedoch eine böse Überraschung für Taillandier: Nicht nur seine Angebetete ist spurlos verschwunden, sondern zwei Auftragskiller halten den Übersetzer offenbar für einen Betrüger, der von der Mafia, dem KGB und Interpol gesucht wird. Nur mit Not kann Taillandier entkommen.



Auf seiner rasanten Flucht, die ihn quer durch Nizza führt, muss er erkennen, dass Chiara ihn benutzt hat, um eine falsche Fährte zu legen und die Verfolger von ihrem Geliebten, dem mysteriösen Anthony Zimmer, abzulenken. Das Gesicht des Gesuchten kennt jedoch niemand, da sich dieser einer Schönheitsoperation unterzogen hat. Verzweifelt versucht François, seine Unschuld zu beweisen.



Mit "Fluchtpunkt Nizza", auch bekannt unter seinem Kinotitel "Anthony Zimmer", inszenierte Regisseur Jérôme Salle ("Largo Winch") einen exzellent besetzten und eleganten ausgestatteten Hochglanz-Thriller auf den Spuren des großen Alfred Hitchcock. Den von allen Seiten bedrängten Übersetzer auf der Flucht spielt Yvan Attal, Sophie Marceau überzeugt als raffinierte Femme fatale.



Salles Film wurde vor Ort in Paris, Nizza, Cannes und auf Ibiza gedreht und war 2006 für einen César als bester Debütfilm nominiert. Mit "The Tourist" inszenierte der deutsche Oscarpreisträger Florian Henckel von Donnersmarck ("Das Leben der Anderen") 2010 ein freies Remake mit Johnny Depp und Angelina Jolie in den Hauptrollen.