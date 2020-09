Feinde - Welcome to the Punch

Max war einst ein ambitionierter Polizist. Nachdem er von Jacob angeschossen wurde, hat er sich jedoch sehr verändert. Auch Jacobs Leben hat sich gewandelt. Der ehemalige Verbrecher hat sich in Island zur Ruhe gesetzt.



Die Situation der beiden Männer verändert sich schlagartig, als Jacobs Sohn Ruan nach einem missglückten Raubüberfall in London festgenommen wird. Um seinem Sohn zu helfen, kehrt Jacob nach London zurück. Eine einmalige Chance für Max, den Fall endlich abzuschließen.



So verfolgen die beiden Männer zu Beginn völlig unterschiedliche Ziele. Doch je mehr passiert, desto näher rücken sie zusammen. Schließlich kämpfen sie Seite an Seite gegen einen gemeinsamen Feind.



Regisseur und Drehbuchautor Eran Creevy ("Shifty") konnte für seinen Action-Thriller Mark Strong ("Sherlock Holmes", 2009) und James McAvoy ("X-Men: Erste Entscheidung") gewinnen.



Der britische Charakterdarsteller Mark Strong ist für viele ein bekanntes Gesicht. Häufig ist er in die Rolle des Bösewichts geschlüpft, wie zum Beispiel in Guy Ritchies "Sherlock Holmes", "Robin Hood" oder "Kick-Ass".



Ihm gegenüber steht Schauspielkollege James McAvoy als entschlossener Polizist Max. Mit Filmen wie "Abbitte" oder "Wanted" wurde der zierliche Schotte zum internationalen Star. 2016 kehrte er mit seinem dritten "X-Men"-Abenteuer in die deutschen Kinos zurück. Inzwischen war er 2017 neben Charlize Theron in dem Agententhriller "Atomic Blonde" und in Wim Wenders "Grenzenlos" zu sehen und spielte den Professor Xavier in "Deadpool 2" (2018).