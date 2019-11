Er lebt in einem biederen Vorort, hat zwei Kinder und einen schlecht bezahlten Job im Reifenhandel seines Schwiegervaters. Zunächst glaubt Jack an einen Irrtum oder einen schlechten Scherz. Aber als der Yuppie nach Manhattan in sein gewohntes Leben zurückkehren will, erwartet ihn der nächste Schock: In seiner Firma kennt ihn niemand, in die Luxuswohnung will man ihn auch nicht hineinlassen. Also muss er sich notgedrungen mit seiner neuen Existenz arrangieren - woran er schon bald mehr Gefallen findet als erwartet.



Zwar wundert sich Kate über Jacks plötzliche Vorliebe für dicke Autos und teure Anzüge, aber nur seine "neue" Tochter Annie ahnt, dass mit ihrem Papa etwas nicht stimmt - sie hält ihn für ein getarntes Alien auf Erkundungstour. Als Jack eines Tages seinen einstigen Mentor, den Wall-Street-Mogul Lassiter trifft, wittert er die Chance, erneut ins Aktiengeschäft einzusteigen - ein Plan, der zum Bruch mit seiner neuen alten Liebe Kate zu führen droht.



"Family Man - Eine himmlische Entscheidung" von Erfolgsregisseur Brett Ratner erzählt eine zu Herzen gehende Geschichte um einen kaltherzigen reichen Mann, der eine moralische und emotionale Läuterung durchlebt. Dank eines gewitzten Drehbuchs und durchweg hervorragender Darsteller läuft der Film dabei nie Gefahr, in Kitsch oder Rührseligkeit abzugleiten.



Dass Oscar-Preisträger Nicolas Cage in tragischen Rollen und als cooler Thriller-Held eine gute Figur macht, hat er mit Filmen wie "Leaving Las Vegas" und "Snake Eyes" bewiesen. In der romantischen Komödie "Family Man - Eine himmlische Entscheidung" bekommt er die Gelegenheit, seine gefühlvolle Seite zu zeigen - wobei er stellenweise durchaus den lässigen Macho geben darf. Neben Nicolas Cage glänzen Téa Leoni und Don Cheadle.