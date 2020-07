Zu spät wird ihm klar, dass auch er hinters Licht geführt wurde: Sein Auftraggeber Rajahdon ist ein Gangster, der die Macht seines Vaters, Boss Katha, untergraben will, um dessen Position als Bandenchef einzunehmen. Um Kathas Leuten zu entgehen, versteckt Curtie sich in einem Kloster, wo er unerwartet Besuch von Mae erhält. Das Schicksal der jungen Frau berührt den Killer so sehr, dass er beschließt, unter den Gangstern aufzuräumen. Er kann eine Gruppe gepeinigter Mädchen aus Kathas Gewalt befreien - doch Mae ist plötzlich spurlos verschwunden.



Der spirituelle Actionthriller "Elephant White - Ein Killer in Bangkok" überzeugt mit virtuos choreografierten Kampfszenen. In der Rolle des stoischen Auftragskillers macht der aus "Blood Diamond" bekannte beninisch-US-amerikanische Darsteller Djimon Hounsou eine gute Figur an der Seite von Kevin Bacon als waffenfetischistischem Nachtclubbesitzer. Nach seinem internationalen Durchbruch mit dem stilvollen Kampfkunst-Film "Ong-Bak" schuf der Thailänder Prachya Pinkaew diese Mischung aus mythisch überhöhter Rachefantasie und realistischem Blick in die Abgründe der Kinderprostitution in Bangkok.