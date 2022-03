Tarl, ein ödes Kaff im staubtrockenen Texas: Ein Tag gleicht dem anderen. Abwechslung bringen nur eine gelegentliche Prügelei, ein Saufgelage oder die Lynch-Attacke gegen einen Schwarzen. Anzüglichkeiten auf Partys und Seitensprünge, die keineswegs eine Domäne der Männer sind, vertreiben ebenfalls kurzfristig die Langeweile. Unumschränkter Herrscher über diese Einöde ist der reiche Öl- und Rinderbaron Val Rogers. Er hat seine eigenen Vorstellungen von Recht und Ordnung und nimmt das Gesetz gern in seine eigenen Hände. Sheriff Calder, der tatsächlich für Recht und Ordnung einzutreten versucht, hat damit seine Probleme. Doch obwohl Calder großen Wert auf seine Unbestechlichkeit legt, hält man ihn für den Erfüllungsgehilfen des lokalen Öl-Bosses.



Alles ändert sich mit der Nachricht, dass der wegen einer Lappalie verurteilte lokale Bösewicht Reeves aus dem Gefängnis ausgebrochen und auf dem Weg in seine Heimatstadt ist. Aus unterschiedlichen Gründen will niemand, dass ihm das gelingt. Die Leute würden den Jungen lieber tot als lebendig sehen. Lynch-Stimmung kommt auf. Der Flüchtige versteckt sich auf einem Schrottplatz und versucht über dessen Besitzer, einen Farbigen, seine Frau zu verständigen, um an Geld und neue Kleider zu kommen.



In der Schwüle der Nacht sind viele stark alkoholisiert und auf Krawall aus. Eine grausame Menschenjagd beginnt. Weil sich Sheriff Calder gegen den rasenden Mob stellt, wird er im Sheriff-Büro selbst fast zu Tode geprügelt. Als die verantwortungslose Meute Wind von dem Versteck bekommt, versucht sie, Reeves durch Feuer vom Schrottplatz zu treiben. Es kommt zu einer tragischen Eskalation.



Möglicherweise hat die Tatsache, dass Arthur Penn mit seinem nachfolgenden Film "Bonnie und Clyde" Filmgeschichte schrieb, dazu geführt, dass sein hervorragend inszeniertes und hochkarätig besetztes Gesellschaftsdrama "Ein Mann wird gejagt" etwas in Vergessenheit geriet. Penn zeigt am Beispiel dieses kleinen texanischen Ortes die Zerrissenheit einer auf unterschiedliche Weise bigotten, misstrauischen Gesellschaft zwischen Ordnung und gewaltbereiter Destruktion, in der schon damals Fake News an der Tagesordnung sind.



Hollywood-Legende Marlon Brando brilliert als mutiger Sheriff in diesem desillusionierten Porträt texanischer Biedermänner und Brandstifter. Der damals noch relativ unbekannte Robert Redford überzeugt in der Rolle des Gejagten. Dem gewaltbereiten Verhalten der Männer ausgeliefert sind die beiden weiblichen Hauptfiguren, die von Jane Fonda und Angie Dickinson eindringlich als unbeugsame Kämpferinnen verkörpert werden.