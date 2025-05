Ein Mann namens Ove

Ove ist 59 Jahre alt. Beide Elternteile hat er früh verloren. Viele Jahre hat er bei der Bahn gearbeitet, später noch ein Ingenieursstudium gemacht. 43 Arbeitsjahre liegen hinter ihm, als er von einem Tag auf den anderen seine Arbeit verliert. Zu Hause wartet niemand auf Ove. Seine geliebte Frau Sonja, eine Lehrerin, starb kurz zuvor an Krebs.



Gemeinsam hatten die beiden als junges Ehepaar einen schweren Schicksalsschlag gemeistert: Als Ove und Sonja ihr erstes Kind erwarteten, machten sie Urlaub in Spanien. Alles war wunderbar, doch auf der Rückfahrt hatte ihr Bus einen Unfall. Ove und Sonja verloren ihr Kind, Sonja saß außerdem fortan im Rollstuhl. Viele Schulen wollten sie trotz bester Zeugnisse nicht einstellen, weil sie keine behindertengerechten Zugänge hatten. Aber Ove ließ sich nicht beirren – ebnete seiner Frau im wahrsten Sinne des Wortes den Weg.



Nun ist Ove allein zu Haus. In einem Reihenhaus in einer Siedlung, deren Wege nicht mit dem Auto befahren werden dürfen. Auf Einhaltung der Regeln legt Ove großen Wert. Morgens um acht dreht er täglich seine Runde, um in "seiner" Siedlung nach dem Rechten zu sehen. Für manche der Bewohner ist Ove ein miesepetriger Pedant, der Streit sucht und dem man nichts recht machen kann.



Die neuen Nachbarn, Patrick, seine schwangere, aus dem Iran stammende Frau Parvaneh und die beiden kleinen Töchter, Sepideh und Nasanin, kennen Ove noch nicht lange. Obwohl er auch sie bei der ersten Begegnung maßregelt, gehen sie gelassen mit seiner Kritik um. Sie schenken dem Nachbarn für seine Hilfe persisches Essen. Ove lässt das Essen erst liegen, doch dann kommt der Hunger, und siehe da: Es schmeckt Ove!



Doch Ove sehnt sich nach Sonja. Ihr Grab zu besuchen, reicht ihm nicht mehr. Ove will sich das Leben nehmen. Doch egal, welche Methode er anvisiert, immer geht die Klingel an der Haustür oder es klopft jemand an das Garagentor. Alle wollen etwas von Ove. Denn Ove wird gebraucht in seiner Siedlung: vor allem von Parvaneh, der er das Autofahren beibringt, aber auch von seinem schwerstbehinderten Nachbarn Rune, dem gegen den Willen seiner Frau Anita die Verlegung in ein staatliches Heim droht. Und nicht zuletzt auch von der flauschigen Katze, die Ove verletzt in der Siedlung fand und mit zu sich nahm.