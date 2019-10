Ein Jude als Exempel

Fernand Ischi, ein durchtriebener und hinterlistiger Wichtigtuer, hat mit etwa 20 anderen Bürgern von Payerne seinen Eid auf die Nazi-Partei geschworen. Sie alle träumen davon, die Aufmerksamkeit der Deutschen, vielleicht sogar von Adolf Hitler höchstpersönlich, zu erregen. Am besten ginge das mit einem Mord an einem jüdischen Mitbürger. Ischi und seine Kumpanen haben Arthur Bloch im Visier, einen 60-jährigen Berner Viehhändler, der in der Gegend bei Bauern und Metzgern wohlbekannt ist.



Am 16. April, einem Donnerstag, wird der nächste Viehmarkt in Payerne stattfinden. An diesem Tag wollen Ischi und seine Spießgesellen zur Tat schreiten. An diesem Tag wird ein Jude getötet werden, um ein Exempel zu statuieren.



66 Jahre später, 2009, erinnert sich der Schweizer Schriftsteller Jacques Chessex an jene schrecklichen Ereignisse, die er als Achtjähriger in seiner Heimatstadt Payerne miterlebte. Während einer Lesung seines Buches "Un juif pour l'exemple" wird er aufs Heftigste angefeindet und als Nestbeschmutzer beschimpft - mit fatalen Konsequenzen.