Ein Hund namens Beethoven

Tierarzt Dr. Varnick treibt in der Stadt sein Unwesen. Er lässt Hunde von seinen Adjutanten Vernon und Harvey einfangen, um Tierversuche an ihnen durchzuführen. Doch ein Welpe kann entkommen und sucht in der netten amerikanischen Kleinstadt nach einem neuen Zuhause. Magische Anziehungskraft übt das Heim der Familie Newton auf ihn aus - alles sieht so ordentlich und einladend aus. Außerdem steht die Tür offen.



Vater George ist zunächst nicht von Beethoven begeistert. Jedoch kann er seinen Kindern Ryce, Ted und Emily den Wunsch nicht abschlagen, den Hund zu behalten. So wird aus dem kleinen Beethoven ein riesiger "Schoßhund", der mit seiner tollpatschigen, liebevollen Art das Leben der Newtons auf den Kopf stellt. Beethoven - das sind 185 haarige Hundepfunde voller Zuneigung zu seinen neuen Besitzern. Und deren Möbeln und Schuhen. Allerdings ist Dr. Varnick immer noch hinter Beethoven her.