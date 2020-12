Widerwillig gibt er dem jungen Mädchen ein Nachtquartier. Am nächsten Tag dämmert ihm, wer da in seinem Zimmer genächtigt hat. Ein privates Interview mit der Prinzessin - das ist die Chance seines Lebens.



Beide verbringen einen wundervollen Tag zusammen. Sie schlendern durch Rom, Anne kurvt mit dem Roller alle Verkehrszeichen missachtend durch die Straßen und entwischt mit einem Kopfsprung ins Wasser, als der mittlerweile in Aktion getretene Geheimdienst sie schnappen will. Aber schließlich geht der Tag zu Ende, und es kommt zu einem traurigen Abschied.



Prinzessinnen beflügelten schon immer die Fantasie der Menschen. So hat "Ein Herz und eine Krone" von William Wyler die Kino-Patina der 1950er-Jahre, erzählt aber eine bis heute märchenhaft-wirkungsvolle Geschichte. Seinen Charme verdankt der Film vor allem seinen großartigen Hauptdarstellern Audrey Hepburn und Gregory Peck.