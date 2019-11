Der schweizerisch-italienische Regisseur Denis Rabaglia hat sich mit Filmen wie «Azzurro» und «Marcello» einen Namen gemacht. Auch in «Ein geliebter Feind» beweist er ein feines Gespür für ein stimmiges Tempo, herausragende Bilder und die richtige Besetzung: Rabaglia hat für die Hauptrollen die italienischen Schauspielstars Diego Abatantuono und Antonio Folletto gewinnen können, denen zuzuschauen ein wahres Vergnügen ist.



Gedreht in Apulien und in Gstaad ist "Ein geliebter Feind" packendes Kino voller Spannung und Humor.