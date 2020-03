Dann aber spielt ein Unbekannter der Reporterin Loren Bridges neue Informationen über den alten Fall zu. Die wittert eine brisante Story und nimmt die Fährte auf. Zur gleichen Zeit erhält Kerry bedrohliche Anrufe. Vergeblich versucht Jonathan, Lauren von ihren Recherchen abzubringen. Er weiß, dass die Geschichte seine gesamte Existenz gefährden könnte.



Aber auch der abgebrühte Polizeichef Marion Mathers und Detective Stanford, der einstige Partner von Jonathans Vater, werden angesichts der neuen Entwicklungen zusehends unruhig. Sie haben keinerlei Interesse daran, dass die längst vergangene Sache neuen Staub aufwirbelt. Die neugierige Journalistin mundtot zu machen, ist dabei das geringste Problem. Wer aber ist der anonyme Informant und Anrufer? Bei dem Versuch, Licht ins Dunkel zu bringen, findet Jonathan sich bald in einem Sumpf aus Korruption und Mord wieder, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint.



Das Kriminaldrama "Ein Cop mit dunkler Vergangenheit" von Dito Montiel ist zugleich eine präzise beobachtete Milieustudie. Wie bereits in seinem preisgekrönten Erstlingswerk "Kids - In den Straßen New Yorks" beweist Montiel ein feines Gespür für Charaktere und das alltägliche Leben im rauen New Yorker Stadtteil Queens. Der aus Manhattan stammende Schauspieler Al Pacino sorgt für zusätzliche Authentizität. In der Hauptrolle glänzt Shooting-Star Channing Tatum.