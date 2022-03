Leona Stevenson ist schön, jung und reich, aber aufgrund eines psychosomatischen Leidens ans Bett gefesselt. Als sie eines Abends ihren Mann Henry im Büro anrufen will, gerät sie aufgrund einer Fehlschaltung in ein fremdes Telefongespräch. Schockiert muss sie mit anhören, wie zwei Männer einen Mord an einer schwer kranken Frau planen, die sich allein in ihrer Wohnung aufhält.



In Leona wächst der schreckliche Verdacht, dass sie selbst das auserkorene Opfer sein könnte. Die Polizei schenkt ihr jedoch keinen Glauben, sodass Leona mit zunehmender Angst versucht, ihren Mann zu erreichen. Doch weder seine Sekretärin noch seine Geschäftsfreunde wissen, wo er gerade steckt. Immerhin erfährt Leona, dass Henry wohl in krumme Geschäfte verwickelt ist. Als sie Geräusche im Haus hört, steigert sich ihre Angst ins Unerträgliche.



"Du lebst noch 105 Minuten" ist ein beklemmender und nervenaufreibender Thriller, der auch Jahrzehnte nach seiner Entstehung nichts von seiner Intensität und Spannung verloren hat. Anatole Litvak ("Anastasia", "Lieben Sie Brahms?") inszenierte den Film fast kammerspielartig ganz in Hitchcock'scher Tradition.



Als Vorlage diente dem Regisseur dabei ein Hörspiel, das gerade 22 Minuten lang ist, aber allein in den USA zwischen 1943 und 1947 acht Mal ausgestrahlt und in 15 Sprachen übersetzt wurde. Eigentlich besteht das Hörspiel nur aus einem Monolog, was Litvak umging, indem er die tragische Ehe der Protagonistin in mehrfach gestaffelten Rückblenden erzählt.



Ihre bravouröse Darstellung brachte Barbara Stanwyck ihre vierte Oscarnominierung ein. Auch Burt Lancaster bekam für seine Rolle in dem Psychothriller hervorragende Kritiken.