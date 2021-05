Film

Drei Eier im Glas

Drei Männer in der Midlife-Crisis schließen Freundschaft in einem Saxofonkurs. Ihr berufliches wie privates Scheitern führt sie in eine Wohngemeinschaft, nicht ganz ohne Komplikationen.

Produktionsland und -jahr: Österreich 2015

Datum: 06.06.2021