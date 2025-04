Dreamland - Tödliche Geschäfte

Montreal, im alten Hafen: Dort trifft Jake Kelly regelmäßig den in Montreal ansässigen, aus Algerien stammenden Drogenkönig Mother, dessen echter Name Claude Veroche ist. Mother setzt auf die neuen Trends – synthetische Drogen und Opioide, süchtig machende Schmerzmittel, die in einer seiner Fabriken in Tablettenform gepresst werden.



Mother hat schlechte Laune: Einer seiner Kuriere wurde gerade am unbewachten, verschneiten Teil der Grenze Kanadas zu den USA mit den Drogen gestellt. Mother hat viel Geld verloren und vermutet einen Verräter in den eigenen Reihen.



Um Mother auf frischer Tat zu ertappen und aus dem Verkehr zu ziehen, bereitet Jake selbst einen Drogendeal vor. Eine Million Dollar amerikanischer Steuergelder hat ihm seine Vorgesetzte bei der "Drug Enforcement Agency" (DEA), Garrett, dafür zur Verfügung gestellt. Peanuts für Mother, doch Jake behauptet ihm gegenüber, es sei lediglich eine Anzahlung.



Jake weiß nur zu gut, was Sucht mit einer Familie macht. Seine jüngere Schwester Emmie ist ein Junkie auf Methadon, untergebracht in einem Heim, aus dem sie eines Tages abhaut.