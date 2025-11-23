Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine Szene in einem modernen, hellen Beratungsraum. Im Vordergrund sind zwei Personen zu sehen, die sich gegenüber sitzen und sich angeregt unterhalten. Die männliche Person auf der linken Seite hat kurze, blonde Haare und trägt einen dunkelblauen Anzug. Er wirkt konzentriert und hat beide Hände erhoben, als ob er einen Punkt erklären möchte. Die weibliche Person auf der rechten Seite hat lange, braune Haare, die zu einem Zopf gebunden sind, und trägt ein helles, lockeres Oberteil. Auch sie gestikuliert mit ihren Händen, als Ausdruck von Emotionen oder Frustration. Im Hintergrund steht ein dritter Mann, der offensichtlich der Therapeut ist. Er hat dicke, brille und trägt eine rot-orangefarbene Jacke, wodurch er im Bild hervortritt. Mit beiden Händen hebt er die Arme an, als ob er versucht, die Situation zu deeskalieren oder die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Im Raum sind Regale mit bunten Bücherreihen sichtbar, was dem Raum eine akademische Atmosphäre verleiht. An der Wand hinter dem Therapeuten hängt ein abstraktes Gemälde in Erdtönen, das dem Raum zusätzlichen Charakter verleiht. Der Boden ist hell und die Möbel sind modern und funktional. Die gesamte Szenerie vermittelt eine angespannte, aber zugleich humorvolle Atmosphäre, die durch die Körperhaltung und Mimik der Personen verstärkt wird.

Film

Die Wunderübung

Joana und Valentin Dorek sind ein Ehepaar in der Krise. Er ist technischer Leiter in der Flugzeugindustrie, sie Historikerin. Sie haben zwei beinahe erwachsene Kinder.

Produktionsland und -jahr:
Österreich 2018
Datum:
Sendetermin
23.11.2025
22:00 - 23:25 Uhr

teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Kennengelernt haben sie sich vor 17 Jahren beim Tauchen, in perfekter, wortloser, stiller Unterwasserharmonie.

Das Bild zeigt einen Mann, der Puppen in seinen Händen hält. Die Puppen zeigen einen König und eine andere Figur, die wie ein kleines Kind aussieht. Der Mann hat kurze, braune Haare und trägt ein hellblaues Hemd. Sein Gesichtsausdruck wirkt freundlich und interessiert, während er die Puppen präsentiert. Im Hintergrund sind Regale zu sehen, die mit verschiedenen farbigen Büchern oder Gegenständen gefüllt sind. Die Umgebung wirkt hell und freundlich, vermutlich handelt es sich um einen Raum mit therapeutischem Charakter.
Devid Striesow (Valentin)
Quelle: Allegro Film

Nun besuchen sie wegen andauernder Konflikte, nicht verarbeiteten Kränkungen und lautstarken Streitigkeiten eine Probestunde bei einem Paartherapeuten.

Aber zuerst einmal liefern sie sich im Ordinationszimmer vom Therapeuten die schon ewig eintrainierte Zimmerschlacht. Sie hört nicht auf, er hört nicht zu. Die gestörte Kommunikation der beiden bringt den Therapeuten fast an den Rand seiner Kunst - bis sein Handy klingelt und eine überraschende Nachricht im Raum steht, die die Therapiestunde komplett durcheinanderbringt.

Darsteller

  • Therapeut - Erwin Steinhauer
  • Joana - Aglaia Szyszkowitz
  • Valentin - Devid Striesow

Stab

  • Regie - Michael Kreihsl

