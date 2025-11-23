Film
Die Wunderübung
Joana und Valentin Dorek sind ein Ehepaar in der Krise. Er ist technischer Leiter in der Flugzeugindustrie, sie Historikerin. Sie haben zwei beinahe erwachsene Kinder.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich 2018
- Datum:
- Sendetermin
- 23.11.2025
- 22:00 - 23:25 Uhr
Kennengelernt haben sie sich vor 17 Jahren beim Tauchen, in perfekter, wortloser, stiller Unterwasserharmonie.
Nun besuchen sie wegen andauernder Konflikte, nicht verarbeiteten Kränkungen und lautstarken Streitigkeiten eine Probestunde bei einem Paartherapeuten.
Aber zuerst einmal liefern sie sich im Ordinationszimmer vom Therapeuten die schon ewig eintrainierte Zimmerschlacht. Sie hört nicht auf, er hört nicht zu. Die gestörte Kommunikation der beiden bringt den Therapeuten fast an den Rand seiner Kunst - bis sein Handy klingelt und eine überraschende Nachricht im Raum steht, die die Therapiestunde komplett durcheinanderbringt.
Darsteller
- Therapeut - Erwin Steinhauer
- Joana - Aglaia Szyszkowitz
- Valentin - Devid Striesow
Stab
- Regie - Michael Kreihsl