Auf dem Weg nach Clearwater, wo auf dem Dorffriedhof gerade seine Mutter zu Grabe getragen wird, wird John Elder von Sheriff Billy Wilson überrascht. Der Sheriff rät ihm, den Ort wieder zu verlassen, und informiert ihn darüber, wo er seine drei Brüder Tom, Matt und Bud wiedersehen kann. Und noch eine weitere Nachricht lässt der Sheriff ihm zukommen: dass sich nämlich die Elder-Ranch inzwischen im Besitz von Morgan Hastings befinde und Vater Elder Monate zuvor auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen sei.



Die vier Brüder feiern Wiedersehen und beschließen, das Vermögen ihrer Mutter zu teilen. Erstaunt müssen sie jedoch erfahren, dass Katie Elder kein Bankkonto besessen und auch ihre eigene Beerdigung mit einem Pferd im Voraus bezahlt hat. Wo ist also das Geld vom Verkauf der Elder-Ranch? Die Söhne beschließen, Morgan Hastings in Augenschein zu nehmen. Hastings behauptet, Vater Elder habe seine Ranch verspielt und sei in betrunkenem Zustand erschossen worden. Doch die Brüder sind misstrauisch und entschlossen, den unbekannten Mörder ihres Vaters zu finden.



Während der anstrengenden Außenaufnahmen von "Die vier Söhne der Katie Elder" in Mexiko war John Wayne häufig auf die Hilfe eines Sauerstoffgerätes angewiesen. Er hatte gerade einen Krankenhausaufenthalt hinter sich, bei dem ihm wegen seiner Krebserkrankung die ganze linke und ein Teil der rechten Lungenhälfte entfernt wurde. Auf einer Pressekonferenz sagte er dazu: "Man hat mir geraten, ich solle wegen meines Images der Öffentlichkeit meine Krebs-Operation verheimlichen. Ich glaube, es macht ein gutes Image, wenn John Wayne den Krebs schlägt." Waynes Kampf gegen den Krebs dauerte bis 1979.