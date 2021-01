Die schwarze Windmühle

Major John Tarrant arbeitet für den britischen Geheimdienst und wird auf eine terroristische Gruppe im IRA-Umfeld angesetzt. Als sein Sohn David entführt wird, erpressen die Kidnapper von seinem Vorgesetzten Cedric Harper eine Sammlung ungeschliffener Diamanten, die im Safe des Verteidigungsministeriums lagern. Von den Diamanten wissen nur wenige Menschen, darunter Agent Tarrant. Um ihn ganz ins Abseits zu katapultieren, legen die Entführer McKee und Ceil Burrows, die zu der Gruppe gehören, die er beobachten soll, falsche Spuren und sorgen dafür, dass diese auch entdeckt werden. Tarrant gerät nun unter Verdacht, die Entführung seines Sohnes selbst inszeniert zu haben. Daraufhin weigert sich die Regierung, das Lösegeld zu zahlen.



Major Tarrant weiß sich nicht anders zu helfen und stiehlt aus Angst um seinen Sohn die Diamanten. Bei der Übergabe in Paris wird Tarrant allerdings von McKee zusammengeschlagen und der Diamanten beraubt. Er erwacht neben der Leiche von Ceil Burrows und wird festgenommen. Ausgerechnet McKee verhilft ihm zur Flucht. Zurück in London setzt er alles daran, seinen Sohn zu finden. Mithilfe seiner früheren Frau Alex kann er den Aufenthaltsort von David ausfindig machen: Man hält ihn in einer schwarzen Windmühle in Sussex gefangen.



Regiealtmeister Don Siegel ("Dirty Harry") schickt den zweifachen Oscarpreisträger Michael Caine als Geheimagenten im Alleingang in den Kampf gegen Terroristen und Korruption, aber vor allem auf die fieberhafte Suche nach seinem entführten Sohn. Spannend-düstere Inszenierung der Romanvorlage "Seven Days to a Killing" von Clive Egleton mit unterkühlt agierenden Darstellern und ironischen Anspielungen auf die "James Bond"-Filme.