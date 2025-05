Doch Mara bringt Doreen in zunehmend unangenehmere Situationen. Doreen soll den Fahrradreifen eines Mädchens aufschlitzen und an der Tankstelle stehlen. Als sich die 13-Jährige zu wehren beginnt, wird sie von Mara am Badesee brutal mit dem Kopf unter Wasser gehalten. Eine panische Angst begleitet Doreen von nun an. Wird Mara sie wieder angreifen?



Währenddessen haben auch Doreens Eltern zu kämpfen. Die schwangere Nadine macht schon Überstunden im Krankenhaus, aber wegen der Renovierungskosten im neuen Haus will das Geld einfach nicht reichen, seitdem Rainer nicht mehr Bauleiter ist. Ihm wurde zwar der Posten versprochen, doch ohne sein Wissen hat die Firma einen Bauleiter mit mehr Erfahrung engagiert. Der strenge Kleemann hat nun das Sagen. Rainer fühlt sich gedemütigt und ausgebeutet, aber er fügt sich als Bauarbeiter und sucht nach einer anderen Bauleiterstelle. Denn die Zeit drängt: Die Bank hat das Konto gesperrt, 30 Tage haben sie noch, um den Kredit auszugleichen. Rainer ist überfordert. Er lügt seine Frau an und sagt, das Bewerbungsgespräch bei einer Firma sei gut gelaufen - obwohl ihm bereits abgesagt wurde. Gleichzeitig bedrückt es ihn, dass er für seine Tochter nicht da sein kann.



Parallel verschlechtert sich auch Doreens Zustand. Beide versuchen, es anderen recht zu machen, und werden in ihrer Gutmütigkeit schamlos ausgenutzt. Als Kleemann dem ältesten Bauarbeiter plötzlich kündigt, bringt das bei Rainer das Fass zum Überlaufen, und auch Doreen ist an ihre Grenzen gekommen.