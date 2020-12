Nur zwei Wochen nach dem Tod seiner Frau verliebt er sich Hals über Kopf in die lebensfrohe Milena. Schimon ist fest davon überzeugt, dass alles so kommen musste. Er glaubt an seine neue Liebe und dass das tragische Unglück einen tieferen Sinn gehabt hat. Aber dann holen ihn die Reste seines Lebens ein.



Der Spielfilm "Die Reste meines Lebens" kommt daher wie eine leichte, komische Liebesgeschichte. Aber es ist auch ein Film über Trauer, die nicht stattfindet, zumindest nicht gleich, sondern erst zeitversetzt: als Schimon begreift, dass er sich dem Schmerz um den Verlust seiner verunglückten Frau stellen muss - egal, was sonst gerade im Leben passiert. Kein Blick nach vorn ohne einen Blick zurück: Gerade aus dieser Erkenntnis erwachsen ziemlich komische Szenen, sodass einen der Film über die Unfähigkeit zu trauern zum Lachen bringen kann.