Dass er mit Torsten, dem Stiefvater seines Neffen Peter, zusammenarbeiten muss, macht es ihm nicht einfacher, da der raubeinige Dorfpolizist offenkundig eine persönliche Fehde in den Fall hineinträgt. Torsten hält den stadtbekannten Schläger Jari für den Täter und möchte dessen Schuld mit allen Mitteln beweisen.



Erik lässt sich jedoch nicht beeinflussen, zumal er Torsten verdächtigt, Peter und seine Ex-Schwägerin Karin zu misshandeln. Als Jari nach der Verhaftung durch Torsten ums Leben kommt und die Leiche der jungen Frau auftaucht, schöpft Erik einen schwerwiegenden Verdacht gegen seinen Kollegen. Auf sich allein gestellt setzt der Heimkehrer alles auf eine Karte, um den rätselhaften Fall zu lösen.



Mit dem Scandic-Noir-Thriller "Die Nacht der Jäger" knüpfte Regisseur Kjell Sundvall an den Kinoerfolg seines Genreklassikers "Die Spur der Jäger" aus dem Jahr 1996 an. Hauptdarsteller Rolf Lassgård schlüpfte erneut in die Rolle des Heimkehrers Erik Bäckström, der einen rätselhaften Fall aufklären muss. Familiäre Verstrickungen und Schuldgefühle belasten den Helden bei seinen gefährlichen Ermittlungen. Als undurchsichtiger Gegenspieler verkörpert Peter Stormare einen brutalen Dorfpolizisten, der selbst in das Verbrechen verstrickt zu sein scheint. In der Rolle von Eriks ehemaliger Schwägerin ist Annika Nordin zu sehen, die ebenso wie Lassgård zum Cast des TV-Dreiteilers "Jäger - Tödliche Gier" von 2019 gehörte.