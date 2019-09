Die Nacht der Jäger

Wieder ist Rolf Lassgård in der Hauptrolle zu sehen. Den deutschen Fernsehzuschauern ist Rolf Lassgård als melancholischer Mankell-Ermittler Kurt Wallander gut bekannt. An seiner Seite ist sein Darsteller-Kollege Peter Stormare als undurchsichtiger Polizist Torsten zu sehen. Stormare hat sich inzwischen auch außerhalb seiner Heimat einen Ruf als eigenwilliger Charakterkopf erworben: als schräger Kauz in den Coen-Filmen "Fargo - Blutiger Schnee" und "The Big Lebowski", nachdenklich in dem Drama "Birth" oder fies in dem Action-Thriller "The Last Stand".