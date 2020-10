Niemand glaubt Ben, dass er je in der Firma Halgate gearbeitet haben soll. E-Mails, Gehaltstransaktionen und alles, was ihn mit ihr in Verbindung setzen könnte, sind gelöscht. Nun zählt für Ben jede Minute, um sich und seine Tochter in Sicherheit zu bringen. Auf den Straßen von Brüssel beginnt eine Hetzjagd auf Leben und Tod.



Mit dem packenden Bergdrama "Nordwand" und der furiosen Filmbiografie "Goethe!" hat sich der deutsche Regie-Newcomer Philipp Stölzl in seinem Heimatland schnell einen Namen gemacht. Und es dauerte nicht lange, bis auch amerikanische Produzenten auf sein Talent aufmerksam wurden. Der Agententhriller "Die Logan Verschwörung" war sein internationales Kinodebüt: ein wendungsreicher Verschwörungsthriller im Stile von "Die drei Tage des Condor", schnell und elegant inszeniert, von dem deutschen Kameramann Kolja Brandt ("Nordwand") in unterkühlten Kinobildern erzählt.