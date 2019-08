Die Liebe hat das letzte Wort

Äußerst unwillig muss sich der alte Professor, der mit Kindern überhaupt nichts anfangen kann, des verängstigten Jungen annehmen. Als Ricky erfährt, dass sein Vater in Italien einen Unfall hatte, reißt er aus - mit Robert auf den Fersen, der durch einen Hechtsprung in den anfahrenden Zug die Verfolgung aufnimmt. Robert begleitet Ricky notgedrungen zu seiner Patentante, die mit dem Jungen weiter nach Triest reisen will. Im Verlauf dieser Reise blüht der Professor emotional auf. Die Veränderung, die er durch die Verbindung zu Ricky erfährt, öffnet sein Herz für eine neue Liebe.