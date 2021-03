Die Letzten beißen die Hunde

Der junge Herumtreiber Lightfoot sucht mit einem gestohlenen Auto das Weite und trifft auf den cleveren Ganoven Thunderbolt. Dieser ist ebenfalls auf der Flucht, und zwar vor seinen früheren Komplizen Red und Goody. Denn Red will mit Thunderbolt abrechnen, weil er fälschlicherweise annimmt, dieser habe eine halbe Million Dollar Beute aus einem gemeinsam verübten Bankraub verschwinden lassen, um nicht mit seinen Komplizen teilen zu müssen. Thunderbolt und Lightfoot tun sich zusammen.



Als Ersterer von seinen Verfolgern doch noch gestellt wird, gelingt es ihm, den cholerischen Red davon zu überzeugen, dass er mit dem Verschwinden der Beute nichts zu tun hat. So will man noch einmal gemeinsame Sache machen, obwohl der junge Lightfoot mit seinen Späßen Red gar nicht passt. Zunächst scheint man beim zweiten nächtlichen Einbruch in dieselbe Bank Glück zu haben, dann aber geht die Sache gründlich schief.



Von der Polizei gejagt, entkommen nur Thunderbolt und Lightfoot. Aber das Schicksal meint es doch noch gut mit ihnen.



Michael Cimino ("Die durch die Hölle gehen", "Heaven's Gate") nutzte seinen Debütfilm, um sein Talent eindrucksvoll zu demonstrieren. Eine ebenso überzeugende Probe seines Talents gibt der junge Jeff Bridges ("True Grit"), der an Leinwandpräsenz seinem berühmten Kollegen Clint Eastwood ("The Mule") in nichts nachsteht und für seine darstellerische Leistung mit einer Oscarnominierung gewürdigt wurde.