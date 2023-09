Die kleine Hexe ist 127 Jahre, zwei Monate und 22 Tage alt und führt mit ihrem Raben Abraxas ein beschauliches Leben in einem kleinen Waldhaus. Beim Hexen geht noch manches schief, aber die kleine Hexe lässt sich nicht entmutigen. Sie ist jedoch maßlos enttäuscht, als sie von den anderen Hexen keine Einladung zum Tanz auf dem Blocksberg in der Walpurgisnacht erhält.



Gegen den Rat von Abraxas mischt sie sich einfach so unter die anderen, doch sie wird von Rumpumpel entdeckt und vor die Oberhexe gebracht, von der die kleine Hexe für den unerlaubten Besuch eine saftige Strafe erhält: Nicht nur, dass ihr Besen im Feuer landet, nein, sie soll bis zum nächsten Jahr die 7892 Zaubersprüche des dicken Zauberbuchs auswendig lernen.



Drei Tage und drei Nächte ist die kleine Hexe mit dem "dicken Schinken" zu Fuß nach Hause unterwegs, wo auf Rat von Abraxas sogleich das Abarbeiten des Lernpensums beginnt.



Doch auch eine Hexe braucht ein wenig Abwechslung vom täglichen Einerlei, und so mischt sich die kleine Hexe immer wieder unter die Menschen, denen sie dank ihrer Hexenkünste Gutes tut. Etwas anderes käme ihr gar nicht in den Sinn. Auf einem Volksfest kauft sie sich auch einen neuen Besen, denn was wäre eine Hexe ohne das typische Fluggerät?



Im Wald lernt die kleine Hexe eines Tages die Kinder Thomas und Vroni kennen und lädt sie zu Kakao und Kuchen in ihr Hexenhaus ein. Dort bricht sie gleich mehrere Regeln der alten Hexen: Sie hext am Freitag, und sie hext vor Menschen. Rumpumpel ist stets in der Nähe und notiert alle Verfehlungen der kleinen Hexe in ihr Notizbuch.



Ein Jahr später, im nächsten Frühling auf dem Blocksberg, besteht die kleine Hexe alle Prüfungsfragen der Oberhexe mit Bravour, doch Rumpumpel entlarvt die kleine Hexe als gute Hexe, was den anderen Hexen sehr missfällt. Sie verlangen von der kleinen Hexe einen Beweis, dass sie auch richtig böse sein kann, und fordern, Thomas und Vroni in Steine zu verwandeln.



Die kleine Hexe muss kurz überlegen, dann fasst sie einen gewaltigen Entschluss: Die alten Hexen, Rumpumpel und die Oberhexe, werden es noch in derselben Nacht bedauern, die kleine Hexe vom rechten Weg abbringen zu wollen.



Die literarische Vorlage von Otfried Preußler (1923 bis 2013) erschien 1957 und gehört seitdem zu den Klassikern nicht nur unter den deutschen Kinderbüchern. Der Film, die erste Realverfilmung des Stoffs, erhielt von der Deutschen Film- und Medienbewertung das Prädikat "besonders wertvoll": "Die Verfilmung der 'Kleinen Hexe' ist ein Juwel, das die jüngeren Kinogänger in den kommenden Jahren in den Bann ziehen wird." Mehr als 1,7 Millionen Zuschauer sahen "Die kleine Hexe" schon im Kino.