Film
Die Klapperschlange
New York in naher Zukunft: Das einstmals pulsierende Manhattan ist eine hermetisch abgeriegelte Gefängnisinsel. Da die Verurteilten sich selbst überlassen sind, regiert die Gewalt.
- Produktionsland und -jahr:
- USA 1981
- Datum:
- Sendetermin
- 17.10.2025
- 22:25 - 00:00 Uhr
Als der US-Präsident nach einem Flugzeugabsturz in dieser düsteren Ruinenstadt geortet wird, setzt Einsatzleiter Hauk alles auf eine riskante Karte: Ein verurteilter Verbrecher, der einstige Kriegsheld Snake Plissken, soll den Präsidenten im Alleingang herausholen.
Um den Erfolgsdruck zu erhöhen, lässt Hauk in Plisskens Halsschlagader eine Sprengkapsel implantieren, die binnen 24 Stunden entschärft werden muss.
Nach seiner Landung in Manhattan findet Plissken heraus, mit wem er es zu tun bekommt: Der Unterweltherrscher Duke will das Leben des Präsidenten gegen die Freilassung seiner Gang tauschen. Auch Dukes Berater Brain möchte diese Chance nutzen. Während Plissken schon bald auf Leben und Tod kämpfen muss, bleiben ihm nur wenige Stunden für seine aussichtslos scheinende Mission.
Besetzung
- Snake Plissken - Kurt Russell
- Hauk - Lee Van Cleef
- Cabbie - Ernest Borgnine
- US-Präsident - Donald Pleasence
- Herzog von New York - Isaac Hayes
- Mädchen in Fast Food Restaurant - Season Hubley
- Rehme - Tom Atkins
- Staatssekretär - Charles Cyphers
- Harold 'Brain' Helman - Harry Dean Stanton
- Maggie - Adrienne Barbeau
Stab
- Regie - John Carpenter