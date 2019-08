Die Kamine von Green Knowe

Eines Tages beginnt Mrs. Oldknow, Tolly von den dramatischen Ereignissen zu erzählen, die sich einst auf Green Knowe abgespielt haben. Nach und nach wird Tolly auf magische Weise in diese Vergangenheit hineingezogen: So lernt er die blinde Susan kennen, die Anfang des 19. Jahrhunderts hier lebte. Eines Tages bringt ihr Vater einen entflohenen Sklavenjungen namens Jacob mit. Doch Susans bösartiger älterer Bruder Sefton will Jacob wieder loswerden. Als die Situation sich zuspitzt, bitten Susan und Jacob ihren neuen Freund aus der Zukunft um Hilfe.