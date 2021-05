Doch nur wenige Mutige schließen sich Scott auf seiner Odyssee quer durch den von Explosionen geschüttelten Schiffsrumpf an.



"Die Höllenfahrt der Poseidon" mit Gene Hackman in der Hauptrolle ist ein Katastrophenfilm der "Titanic"-Art. Auf der Grundlage des Romans von Paul Gallico entstand ein Abenteuerfilm, der die Schockdramaturgie mit der psychologisierenden Gestaltung menschlicher Einzelschicksale verbindet. Der Film wurde mit zwei Oscars ausgezeichnet: für die Spezialeffekte und für den besten Filmsong "The Morning After". Außerdem erhielt Shelley Winters 1973 den Golden Globe für die beste Nebendarstellerin.