Die Hochzeit meiner Schwester

Der Zufall will es, dass er gerade in der Nähe ein Konzert gibt - und so kann Bernadette nicht verhindern, dass er auf Lissys Hochzeit als Ersatzmusiker einspringt.



Mit der Anwesenheit des Paradiesvogels entwickeln sich die Vorbereitungen zum Stress-Test: Lissy ist von ihrem Vater und dessen unstetem Aussteigerleben so begeistert, dass ihr die durchgeplante Zukunft an der Seite ihres soliden Bräutigams Robert plötzlich Beklemmungen bereitet. Soll sie die Hochzeit abblasen? Dank Valentins Charme eskaliert auch die Ehekrise zwischen Roberts Eltern Astrid und Hartmut. Und zu allem Überfluss empfindet Bernadette zu Roberts bestem Freund Walter Gefühle, die sie als überzeugter Single eigentlich gar nicht haben will.