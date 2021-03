Jesus lässt sich von ihm taufen. Nach der Versuchung in der Wüste findet Jesus die ersten Jünger und beginnt, die Botschaft vom Reich Gottes in Galiläa zu verkünden. Wunder wie die Speisung der 5000 und die Auferweckung des toten Lazarus lassen das Volk Jesus als Messias feiern, die Priesterschaft spricht dagegen von Teufelswerk, Aufruhr und Gotteslästerung. Unter Kaiphas wird Jesus der Prozess gemacht, Pontius Pilatus stellt die Menge vor die Wahl, Jesus oder Barabbas zu begnadigen. Sie fordert verblendet den Tod Jesu. Er stirbt am Kreuz auf Golgatha und wird bestattet, am Ostermorgen aber ist das Grab leer.



"Die größte Geschichte aller Zeiten" erzählt die Geschichte Jesu und vermittelt zugleich auch ein Bild von den politischen Verhältnissen im damaligen Palästina. Nicht zuletzt Max von Sydows sensible Christus-Darstellung hebt den bis in kleinste Rollen prominent besetzten Film aus vielen anderen Bibelverfilmungen heraus.