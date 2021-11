Die Gewaltigen

New Mexico 1870: Der Geschäftsmann Frank Pierce hat den aufrechten Farmer Taw Jackson, auf dessen Land Gold gefunden wurde, durch eine Intrige ins Gefängnis gebracht, um sich in Ruhe dessen Besitz anzueignen. Der Betrogene wird jedoch vorzeitig aus der Haft entlassen und kündigt seine Rache an.



Um den unbequemen Widersacher zu beseitigen, bietet Pierce dem Revolverhelden Lomax 10 000 Dollar. Jackson hat diesen Schachzug vorausgesehen und unterbreitet dem Killer ein deutlich besseres Angebot: Er verspricht dem treffsicheren Schützen einen Beuteanteil von 100 000 Dollar, falls dieser bei einem Überfall auf eine gepanzerte Kutsche mitmacht, in der Pierce das geschürfte Gold regelmäßig in die Bank von El Paso transportiert.



Jackson und Lomax sind nicht gerade Freunde, doch das lukrative Projekt schweißt die beiden zu einem unschlagbaren Team zusammen, das durch den Indianer Walking Bear und den trinkenden Sprengstoffexperten Billy Hyatt perfekt ergänzt wird. Der Überfall gelingt, doch beim Abtransport der Beute kommt es zu einem Scharmützel mit Indianern.



In diesem Spätwestern rund um einen raffiniert eingefädelten Coup kommt es zum amüsanten Gipfeltreffen zwischen dem nicht mehr ganz jungen John Wayne und Kirk Douglas in der Rolle eines amoralischen, geldgierigen Weiberhelden.