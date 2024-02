Als Seth den Selbstversuch startet, merkt er nicht, dass sich eine Fliege mit ihm in der Box befindet. Zunächst fühlt sich Seth nach dem Versuch ganz normal und möchte seine Freundin Veronica ebenfalls teleportieren. Doch irgendetwas stimmt nicht. Seine körperlichen Veränderungen werden immer deutlicher. Und auch sein Verhalten wird zum Schrecken seiner Freundin zunehmend unberechenbarer und aggressiver. Verzweifelt versucht Seth, dem Fehler auf den Grund zu gehen, bevor er völlig die Kontrolle verliert.



David Cronenberg ist einer der stilbildenden und visionärsten Regisseure des Bodyhorror-Genres. Mit "Die Fliege" adaptierte er eine Kurzgeschichte von George Langelaan, die 1957 im "Playboy"-Magazin erschienen war. Sie wurde bereits im Jahr darauf kommerziell höchst erfolgreich verfilmt. Cronenberg löste sich etwas von der literarischen Vorlage und dem Vorgängerfilm und inszenierte die Verwandlung des Wissenschaftlers als schleichenden Prozess, der der Hauptfigur erst nach und nach bewusst wird und die Tragik des Geschehens unterstreicht.



"Die Fliege" erreichte auf Anhieb Platz eins der US-amerikanischen Kino-Charts und wurde dann von "Top Gun" verdrängt. Für die hervorragende Maske erhielten Chris Walas und Stephan Dupuis 1987 einen Oscar. Jeff Goldblum wurde mit diesem Film zu einem der großen Stars der 1980er- und 1990er-Jahre, bis hin zu seinen Auftritten in den "Jurassic Park"-Filmen unter Steven Spielberg. Ursprünglich war für seine Rolle in "Die Fliege" Pierce Brosnan vorgesehen.



Der Kanadier David Cronenberg hatte schon vor "Die Fliege" aufsehenerregende und ungewöhnlich ambitionierte Horrorthriller gedreht, unter anderem "Scanners" (1981) und "Videodrome" (1983). Später folgten Klassiker wie "Die Unzertrennlichen" (1988), "Naked Lunch" (1991) und "eXistenZ" (1999), das Psychologie-Drama "Eine dunkle Begierde" (2011) und zuletzt "Crimes of the Future" (2022) mit Kristen Stewart und Léa Seydoux.