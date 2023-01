Margaret Thatcher erinnert sich an die lange glückliche Ehe mit ihrem vor ein paar Jahren verstorbenen Mann Denis, vor allem aber an ihre politische Karriere, die die anfänglich vom politischen Establishment als "Krämers-Tochter" verachtete junge Oxford-Absolventin gegen alle Widerstände bis ganz nach oben brachte. Während sich die alte Margaret Thatcher mit der Tatsache konfrontiert sieht, dass sie die Kleidung ihres toten Mannes aussortieren muss, begleitet sie in ihrer Vorstellungskraft ein quicklebendiger Denis mit liebevoll-ironischen Kommentaren durch den Alltag.



Es sind die großen Siege und Rückschläge ihres politischen Aufstiegs und Niedergangs, die sie beschäftigen. Da waren die ersten Auseinandersetzungen der jungen konservativen Abgeordneten mit ihren männlichen Kontrahenten aus der Oberschicht. Dabei geht es auch um noch heute umstrittene Wegmarken der britischen Innenpolitik der 1980er-Jahre wie den großen Bergarbeiterstreik, in dessen Verlauf die Eiserne Lady den Widerstand der Gewerkschaften gegen ihre neoliberale Politik mit allen Mitteln brach. Außenpolitisch war der Falklandkrieg, Thatchers tollkühner, jedoch siegreicher Krieg gegen die argentinischen Generäle, eine Kraftprobe, in der die Premierministerin ihre typische, an Sturheit grenzende Entschlossenheit bewies.



Maggie Thatcher blickt auf ein Leben zurück, in dem sie sich ehrgeizig und gnadenlos nach oben kämpfte, um am Ende ebenso gnadenlos von ihren politischen Rivalen abgesägt zu werden. Dass sie sich am Ende ihres Lebens immer weniger an dieses ereignisreiche Leben erinnern kann, ist die Tragik ihrer alten Tage.



Margaret Thatcher, die 2013 im 88. Lebensjahr verstarb, wird durch Meryl Streeps Oscar-gekrönte Darstellung auf verblüffende Weise noch einmal zum Leben erweckt. Streeps nach "Mamma Mia"(2008) zweite Zusammenarbeit mit der englischen Regisseurin Phyllida Lloyd ist ein schauspielerischer Parforce-Ritt durch 40 Jahre englischer Geschichte und ein privater Blick auf die Frau, die Großbritannien mit eiserner Hand zu einem anderen Land machte.