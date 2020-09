Die drei Musketiere

Der naive junge Draufgänger D'Artagnan taucht in Paris auf, um sich als Schwertkämpfer in Duellen einen Namen zu machen. Dabei bekommt er es mit den drei Titelhelden zu tun: dem undurchsichtigen Athos, dem frommen Aramis und dem fröhlichen Porthos. Problemlos gelingt es ihm, alle drei zu beleidigen und so gleich drei Duelle bestreiten zu können. Da tauchen jedoch die Garden des Kardinals Richelieu auf, denn dieser hat Duelle verboten.



Bei dem darauf folgenden Schwertkampf dürfen alle vier ihr ganzes Können unter Beweis stellen, und schnell werden sie Freunde. Als größere Herausforderung stellt sich jedoch heraus, die Ehre der Königin Anna zu bewahren. Denn der böse Kardinal Richelieu will den König stürzen und selbst an die Macht kommen. Um sein Ziel zu erreichen, plant er eine Intrige: Er will die Königin dazu benutzen, den König und den Duke of Buckingham zum erneuten Krieg Frankreichs gegen England aufzustacheln.



Tatkräftige Unterstützung bekommt er von dem ehemaligen, in Ungnade gefallenen Musketier Rochefort und Lady de Winter, die ihre Reize in Paris wie auch in London einsetzt, um dem Kardinal zu dienen. Die Königin erkennt die Gefahr und möchte einen warnenden Brief nach London an den Duke schicken. Bote soll der tapfere D'Artagnan sein. Und Unterstützung bekommt dieser von seinen Freunden, den Drei Musketieren.