Die Boxtrolls

In der Stadt Cheesebridge dreht sich alles um Käse. Oberstes Regierungsgremium der Stadt sind die "Weißhüte" unter der Leitung von Lord Portley-Rind. Bei ihren Sitzungen im "Verkostungsraum" essen sie stets den besten Käse - ein Privileg der herrschenden Klasse. Archibald Snatcher, selbst ernannter Monsterjäger, will unbedingt in diese erlauchten Kreise aufsteigen, obwohl er allergisch gegen Käse ist.



Angeblich wurde vor elf Jahren ein Kind der Stadt, das Baby des Erfinders Herbert Trubshaw, von den Boxtrollen verschleppt und gefressen. Seither herrscht in den Nächten Ausgangsverbot in Cheesebridge. Nachts kommen die Boxtrolle aus ihrem Versteck - friedliche Gestalten, die alles sammeln, was rumliegt, und in ihre Höhle mitnehmen.



Ihren Namen haben sie von den Kisten - den Boxen - erhalten, mit denen sie sich kleiden. Der angeblich entführte Junge steckt in einem Eierkarton und heißt deshalb "Eggs". Boxtroll Fish und seine Kumpane haben Eggs liebevoll großgezogen. Vater Herbert, der geniale Erfinder, hatte früh die Harmlosigkeit und den technischen Verstand der Trolle erkannt. Er hatte sein Kind selbst bei ihnen versteckt, als Snatcher ihn in seine Gewalt brachte, um ihn eine Maschine bauen zu lassen, die die Boxtrolle endgültig erledigen soll.



In Cheesebridge kennt niemand die Wahrheit. Die Menschen glauben die wilden Gerüchte über die Trolle und halten an ihren Vorurteilen fest. Die finstere Legende verleiht den Stadt-Honoratioren unter Lord Portley-Rind die Legitimation, Archibald Snatcher und seinen Kumpanen Trout, Pickles und Gristle die Jagd auf die Boxtrolle zu erlauben, mit dem Ziel, die Schachtelmännchen zu vernichten.



Als immer mehr Boxtrolle, auch Eggs' Ziehvater Fish, in Snatchers Verlies in einer alten Fabrik landen, ergreift Eggs die Initiative. Gemeinsam mit seiner neu gewonnenen Freundin Winifred Portley-Rind, genannt "Winnie", will Eggs seine Adoptiv-Familie befreien und die Menschen von der Harmlosigkeit der Boxtrolle überzeugen.



"Eine fesselnde Parabel über die Entstehung und Überwindung von Vorurteilen, zugleich ein Plädoyer für die Möglichkeit der Veränderung. Visuell bestechend betreibt der Film sein atmosphärisches Spiel mit unheimlichen Elementen, wobei er souverän Computeranimation, Puppen- und Zeichentrick verbindet." (Filmdienst 22/2014)