Winnetou, der Häuptling der Apachen, und sein Freund Old Shatterhand werden von einem jungen Mann um Hilfe gebeten: Fred Engel will die Mörder seines Vaters aufspüren. Dieser hatte offenbar das Teilstück einer Schatzkarte bei sich und wurde deswegen von Colonel Brinkley ermordet.



Der Bandit und seine Männer haben es auf einen sagenumwobenen Schatz abgesehen. Den Weg dorthin skizziert eine Karte, die in zwei Hälften zerteilt wurde. Das andere Stück befindet sich auf der Farm der Pattersons, die von den Verbrechern bereits kurze Zeit später angegriffen wird.



Nach mehreren Kämpfen gelingt es dem Colonel, Ellen Patterson zu entführen. Da es sich um seine Geliebte handelt, nimmt Fred Engel zusammen mit Winnetou und dessen Freunden die Verfolgung der Verbrecher auf. Unterstützt werden sie unter anderen von Sam Hawkens, dem treuen Gefährten Old Shatterhands.



Eine gnadenlose Jagd nimmt ihren Lauf, und das Ziel der Beteiligten ist der Silbersee. Doch dieser liegt im Stammesgebiet der Utahs, die den Schatz, der in einer Höhle versteckt ist, seit langer Zeit bewachen. Dort kommt es schließlich zum tödlichen Showdown.



"Der Schatz im Silbersee" markierte 1962 den Beginn von zahlreichen Karl-May-Verfilmungen, die innerhalb kürzester Zeit entstanden. Verantwortlich dafür waren vor allem die deutsche Rialto Film mit Erfolgsproduzent Horst Wendlandt sowie Artur Brauners CCC Filmkunst. Zwar wurden bereits zuvor Bücher des berühmten Schriftstellers für die Leinwand adaptiert, doch den größten Publikumserfolg hatten die Werke aus den 1960er-Jahren, die abenteuerliche Unterhaltung mit hohen Schauwerten boten.



Allerdings basieren die Filme nur lose auf den literarischen Vorlagen. Die daraus entstandenen Freiheiten nutzte man unter anderem, um weitere Charaktere zu etablieren, die mit bekannten Darstellerinnen und Darstellern besetzt wurden. Dieses Prinzip wurde bereits ab Ende der 1950er-Jahre erfolgreich bei den Edgar-Wallace-Filmen angewandt, die ebenfalls von Rialto produziert wurden.