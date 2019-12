Der Scharfschütze

Jimmy Ringo ist in Texas als reaktionsschneller Scharfschütze bekannt und gefürchtet. Doch er will ins bürgerliche Leben zurückkehren und seine Frau Peggy zurückgewinnen. Auf dem Weg zu ihr macht Ringo in Santa Fé Station. Er will sich in einer Bar vom langen Ritt erholen und wird von einem hitzköpfigen jungen Mann in eine Schießerei verwickelt. Wieder muss er fliehen, denn die Brüder des Toten werden ihn verfolgen, obwohl er in Notwehr handelte, wie Zeugen es bestätigen können.



Regisseur Henry King bricht mit dem Mythos des strahlenden Revolverhelden. Sein Western zeigt, dass man eine einmal gewählte und über Jahre hinweg gespielte Rolle nicht plötzlich ablegen kann. Gregory Peck verleiht der Figur des Gunfighters, der seines bisherigen Lebens überdrüssig geworden ist, eine große Glaubwürdigkeit.