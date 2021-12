Der Mann, der König sein wollte

Auf einer Indienreise lernt der berühmte Romanautor Rudyard Kipling die beiden raubeinigen Abenteurer Daniel Dravot und Peachy Carnehan kennen, zwei ehemalige Soldaten der britischen Armee, die vom großen Reichtum träumen. Den hoffen sie im legendären und bisher unerforschten Königreich Kafiristan zu erlangen.



Nach einer beschwerlichen Reise gelangen sie an ihr Ziel. Mit ihrer Kampferfahrung werden sie bald zu besonderen Helden auf dem Schlachtfeld, und Daniel wird durch einen glücklichen Zufall gar zum Gottkönig. Im Rausch der Macht geht der Plan der zwei Glücksritter, mit einigen Reichtümern wieder abzuhauen, bald unter. Und dann platzt unter Daniels Größenwahn schließlich der ganze Traum.



Der farbenprächtige exotische Abenteuerfilm-Klassiker überzeugt mit wunderbarem britischem Humor neben kritischen Tönen und dem einzigartigen Zusammenspiel der zwei beliebten Hauptdarsteller, aber auch mit einer großartig gefilmten Inszenierung und tollen Landschaftsaufnahmen.



Das Drehbuch von John Huston und Gladys Hill wurde für einen Oscar und für den jährlichen Preis der "Writers Guild of Amercia" nominiert. Weitere Oscarnominierungen gab es für die Ausstattung, die Kostüme und den Schnitt. Mit Shakira Caine in der Rolle der Roxanne spielte die Ehefrau von Michael Caine an dessen Seite.



Der 1906 in Nevada geborene und 1987 in Middletown, Rhode Island, verstorbene Regisseur John Huston war einer der produktivsten, vielfältigsten und dabei stilbildenden Filmemacher des amerikanischen Kinos. In einer über mehrere Jahrzehnte dauernden Hollywood-Karriere war er an einigen der größten amerikanischen Filmklassiker beteiligt.