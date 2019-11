Der Mann aus Alamo

Im Fort Alamo tobt der Krieg für die Freiheit, denn der neue mexikanische Diktator Santa Anna will das unabhängige Texas einnehmen. In aller Eile stellt General Sam Houston Truppen gegen ihn auf, unter ihnen ist auch der Texaner John Stroud. Stroud wird ausgelost, am Ox-Bow lebende Frauen und Kinder vor den näher rückenden mexikanischen Truppen zu warnen. Er verlässt seinen Posten an der Front und reitet zurück in seine Heimat, wo er schnell feststellen muss, dass er zu spät kommt und seine Familie ermordet wurde. Der Junge Carlos erzählt ihm, dass es sich bei den Mördern um eine amerikanische Bande handelt, die Seite an Seite mit den Mexikanern kämpft.



Stroud reitet weiter, und als er im nächstgelegenen Dorf Franklin angelangt, erfährt er, dass alle Männer, die noch an der Missionsstation Alamo waren, bei einem Angriff ums Leben kamen. In Franklin denkt man nun, Stroud habe aus Feigheit seinen Posten an der Front verlassen. Keiner glaubt ihm, dass er tatsächlich mit dem Auftrag zurückgekehrt ist, die zu Hause gebliebenen Familien zu warnen. Da es niemanden mehr gibt, der beweisen kann, dass Stroud die Wahrheit sagt, muss er sich den Feinden im Kampf stellen - um seine Familie zu rächen und um den Dorfbewohnern wieder in die Augen blicken zu können.



Glenn Ford, der mit einer Zeit von 0,4 Sekunden neben John Wayne und James Arness als schnellster Schauspieler im "Revolverziehen" gilt, trat besonders in den 1940er- und 1950er-Jahren in vielen Western-Filmen ("Flucht nach Texas", "Go West, Young Lady") auf und spielte darin meist den mutigen Helden. "Der Richter von Colorado" ist einer der wenigen Western, in denen Ford als Bösewicht zu sehen ist - er spielt darin einen machtbesessenen Richter. Im Jahr 1978 wurde Glenn Ford, dessen Künstlername sich vom Namen des amerikanischen Dörfchens "Glenford", in dem er einen Großteil seiner Kindheit verbracht hat, ableitet, in die sogenannte "Western Hall of Fame" aufgenommen.



Unvergessen bleibt Fords Zusammenspiel mit Rita Hayworth, mit der er fünf Mal vor der Kamera stand. Beide wurden durch den Klassiker "Gilda" (1946) zu einem beliebten Leinwandpaar.



Budd Boetticher, der Regisseur von "Der Mann aus Alamo", ging als junger Mann nach Mexiko und ließ sich dort zum Matador ausbilden. Boetticher war ein bekannter Western-Regisseur, doch besonders große Erfolge feierte er mit "The Bullfighter And The Lady" - einem Film, der noch heute als einer der besten über den Stierkampf gilt, und für den Boetticher 1952 sogar für den Oscar nominiert wurde.