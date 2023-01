Der Knochenmann

Ein Nachsendeauftrag führt direkt zum "Löschenkohl", einer Backhendlstation von legendärem Ruf. Tausende Hühner müssen wöchentlich ihr Leben lassen, um hier, knusprig paniert, bis auf die Knochen abgenagt zu werden. Eine Knochenmehlmaschine zermahlt die Hühnerreste zu Futtermehl für die nächste Hühnergeneration - ein kannibalischer Kreislauf des Fressens und Gefressenwerdens.



Doch Brenners detektivische Fähigkeiten sind auch anderweitig gefragt. Der Sohn des Wirts will mit seiner Hilfe endlich herausfinden, was mit dem vielen Geld geschieht, das der alte Wirt wöchentlich aus dem Betrieb nimmt.



Brenner derweil ist im Begriff, sich in die fesche Birgit zu verlieben, die Küchenchefin und Frau des Juniorchefs. So verdreht, wie er von Birgit ist, lässt ihn sein Kopf beinahe im Stich. Die Gefahren, die beim "Löschenkohl" lauern, bemerkt Brenner fast zu spät. Und während im Saal der Backhendlstation der Maskenball tobt und das ganze Dorf, von Masken geschützt, so richtig die Sau rauslässt, wird im Keller geliebt und gemordet.



Einmal mehr erweist sich Berti nicht nur als Brenners Freund, sondern als sein Schutzengel, der gerade noch rechtzeitig auftaucht und das Geheimnis um den verschwundenen Horvath endlich lüftet.