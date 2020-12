Der Hypnotiseur

Im Wettlauf gegen die Zeit überzeugt Linna den umstrittenen Psychiater Erik Maria Bark, den im Koma liegenden Jungen unter Hypnose zum Tathergang zu befragen. Schließlich ist dieser der einzige Zeuge. Doch was der Arzt dabei erfährt, bringt ihn selbst ins Visier des Täters - und seine Frau Simone und sein Kind in Gefahr. Als Barks Sohn Benjamin entführt wird, kommt die verstörend schreckliche Wahrheit nach und nach ans Licht. Eine grauenvolle Reise in die Psyche der menschlichen Abgründe beginnt.