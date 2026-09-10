Film
Der Hofrat Geiger
Hofrat Franz Geiger, ein pensionierter Staatsbeamter, lebt zurückgezogen mit seinem Diener Ferdinand in einer Villa im Wiener Nobelbezirk Hietzing. Er bearbeitet trotz Pensionierung Amtsakten.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich 1947
- Datum:
- Sendetermin
- 24.10.2026
- 07:55 - 09:25 Uhr
Bisweilen bringt ihm Ferdinand "Fälle" aus dem Ministerium zur Erledigung mit, um Geiger über dessen Einsamkeit hinwegzuhelfen. Als Geiger den Antrag von Marianne Mühlhuber bearbeitet, die eine 17-jährige Tochter hat, wird er stutzig.
Die Tochter seiner einstigen Urlaubsbekanntschaft könnte von ihm sein. Der Hofrat macht sich auf den Weg in die Wachau, um Marianne Mühlhuber wiederzusehen. Als seine ehemalige Geliebte Geigers Identität erfährt, ist sie wenig begeistert von seiner Anwesenheit.
Darsteller
- Hofrat Franz Geiger - Paul Hörbiger
- Ferdinand Lechner - Hans Moser
- Marianne Mühlhuber - Maria Andergast
- Mariandl - Waltraut Haas
- Mathias Pfüller - Hermann Erhardt
Stab
- Regie - Hans Wolff