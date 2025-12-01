Hauptnavigation

Wilhelm Voigt (Heinz Rühmann, 3. v. re.) hat mit zwei Gefreiten und 14 Mann das Rathaus von Köpenick besetzt.

Film

Der Hauptmann von Köpenick

Dem vorbestraften Dokumentenfälscher Wilhelm Voigt stehen in der gebrauchten Uniform eines Hauptmanns plötzlich alle Türen offen. Er wittert die Chance, endlich einen neuen Pass zu erlangen.

Produktionsland und -jahr:
BRD 1956
Datum:
Sendetermin
27.12.2025
18:45 - 20:15 Uhr

Mehr

teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Die Verfilmung des Carl-Zuckmayer-Stücks "Der Hauptmann von Köpenick" mit Heinz Rühmann stellt auf wunderbare und entlarvende Weise naives Obrigkeitsdenken und die Macht des äußeren Scheins bloß. Der Film wurde im In- und Ausland ein großer Erfolg.

Wilhelm Voigt hat viele Jahre seines Lebens hinter Zuchthausmauern verbracht. Wegen Posturkundenfälschung bekam er schon als junger Mann 15 Jahre Zuchthaus, später versuchte er sein Glück im Ausland, aber das Heimweh trieb ihn zurück. Ein Passvergehen brachte ihn erneut hinter Gitter.

Nach seiner Entlassung versucht er nun, als Schuhmacher eine neue Existenzgrundlage zu finden. Dabei gerät er in einen wahren Teufelskreis: Ohne Papiere erhält er keine Arbeit, und ohne Arbeitsnachweis keine Papiere. Am liebsten würde er deshalb Deutschland wieder verlassen, aber dazu braucht er einen Pass.

Neben "Der Hauptmann von Köpenick" mit Heinz Rühmann inszenierte Helmut Käutner (1908-1980) einige der wichtigsten deutschen Spielfilme vor allem der 40er und 50er Jahre, darunter "Große Freiheit Nr. 7" (1943), "Unter den Brücken (1945), "Die letzte Brücke" (1953) und "Des Teufels General" (1955).

Darsteller

  • Wilhelm Voigt - Heinz Rühmann
  • Mathilde Obermüller - Hannelore Schroth
  • Dr. Obermüller - Martin Held
  • Marie Hoprecht - Ilse Fürstenberg
  • Friedrich Hoprecht - Willy A. Kleinau
  • Adolph Wormser - Leonard Steckel
  • Willi Wormser - Walter Giller
  • Hauptmann von Schlettow - Erich Shellow
  • Kallenberg - Wolfgang Neuss
  • Lieschen - Edith Hanke

Stab

  • Regie - Helmut Käutner

