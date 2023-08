Der gute Hirte

Bereits als Student in Yale angeworben, begleitet der anfangs noch idealistische Edward Wilson den Geheimdienst durch die Zeit des Kalten Kriegs. In der Kubakrise 1961 muss Wilson schließlich entscheiden, was ihm wichtiger ist: die CIA oder seine eigene Familie.



1939, kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, wird der Yale-Student Edward Wilson in den elitären Geheimbund "Skull & Bones" aufgenommen, wo er durch seine unerschütterliche Loyalität die Aufmerksamkeit des FBI-Agenten Sam Murach erregt. Wilson lässt sich durch den US-Geheimdienst "Office of Strategic Services" (OSS) anwerben und gehört nach Kriegsende zu den Gründungsmitgliedern der CIA, die sich schon bald zum mächtigsten Geheimdienst der Welt entwickelt.



Während Wilson nach der Heirat mit der Senatoren-Tochter Margaret "Clover" Russell unter der Ägide von CIA-Direktor Philip Allen Karriere macht, wird die Paranoia des Kalten Kriegs allmählich zu seiner zweiten Natur: Wilson misstraut allen und jedem, bereit, selbst das Glück seines eigenen Sohnes Edward Wilson jr. zu opfern, wenn der Erfolg "seiner" Agency auf dem Spiel steht.



In seiner zweiten Regiearbeit, einem Kalter-Krieg-Thriller alter Schule, beleuchtet US-Star Robert De Niro die dunklen Seiten der CIA und ihrer skandalträchtigen Geschichte. Mit der Hilfe des pensionierten CIA-Agenten Milton Bearden, der unter anderem die CIA-Operationen in Afghanistan Mitte der 1980er-Jahre geleitet hatte, lernte De Niro auf etlichen gemeinsamen Reisen nach Europa und Asien Struktur, Arbeitsweise, Prinzipen und "innere Haltung" des Geheimdiensts näher kennen. Das Ergebnis seiner Recherchen ist ein fiktionaler Blick auf die frühe Geschichte der CIA, der sich an den Männern orientiert, die diese Geschichte machten.



De Niro, der zuerst nur eine Hauptrolle in dem Projekt angeboten bekommen hatte, aber unbedingt auch Regie führen wollte, gelang es, eine spektakuläre Besetzung um sich zu versammeln: Neben De Niro in der Rolle des CIA-Mitbegründers General "Wild Bill" Donovan geben Matt Damon ("Der Marsianer", "Die Bourne Identität"), Angelina Jolie ("Salt"), Alec Baldwin ("Departed"), Eddie Redmayne ("Die Entdeckung der Unendlichkeit"), William Hurt ("Das Verschwinden der Eleanor Rigby"), Michael Gambon ("Harry Potter"), John Turturro ("Plötzlich Gigolo") und Martina Gedeck ("Das Leben der Anderen") einem komplizierten Stück Zeitgeschichte ihr Gesicht.