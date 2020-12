Ein abgrundtiefer Hass trennt die alten und die neuen Bewohner Amerikas. Nach einem blutigen Zwischenfall in den Bergen Arizonas beschließt der Einzelgänger Tom Jeffords, seinen Beitrag zur Verständigung zwischen Indianern und Weißen zu leisten. Er handelt mit dem Apachen-Häuptling Cochise Cochise freies Geleit für die Postreiter auf dem Weg nach Tucson aus. Obwohl die Vereinbarung eingehalten wird, halten die Bewohner alles für einen abgekarteten Plan von Jeffords und Cochise. Nur das entschlossene Eingreifen von General Howard verhindert die Lynchjustiz an Jeffords. Gegen den Willen einiger Stammesgenossen stimmt der Häuptling der Apachen nun Howards Friedensinitiative zu, die eine 30-tägige Probezeit ohne Kampfhandlung vorsieht. Alles geht zunächst gut, und Jeffords verliebt sich in das Apachen-Mädchen Sonseeahray. Doch am Hochzeitstag geraten sie in den Hinterhalt von Banditen, die den Frieden brechen wollen.



Nach dem Roman "Blutsbrüder" von Elliott Arnold entstand Delmer Daves' Film "Der gebrochene Pfeil". Daves schuf den ersten großen Western, der mit der Legende vom braven weißen Siedler und den blutrünstigen Rothäuten aufräumt. Er unternahm den Versuch einer Rehabilitierung der Native Americans und sprach sich gleichzeitig gegen jede Art von Rassismus aus: Gründe, die dazu geführt haben, dass dieses Werk auch in den Vereinten Nationen zitiert wurde.