Mexiko, Mitte des 19. Jahrhunderts: In der Kneipe eines heruntergekommenen Fischerdorfes heuert die junge Leah die vier Abenteurer Hooker, Fiske, Daly und Vincente an, um ihren Mann zu bergen, der in einer Goldmine verschüttet liegt. Der Weg zur Mine führt durch unwegsames, den Indianern heiliges Gebiet weit ins Landesinnere.



Nur Leah kennt den Weg. Sie glaubt, dass ihre Begleiter allein des Goldes wegen mitgekommen sind. Um sie in Abhängigkeit zu halten, entfernt sie heimlich alle ihre Wegmarkierungen. In der Goldmine gelingt es ihnen, Leahs Mann aus dem eingestürzten Schacht zu bergen. Gemeinsam mit dem Schwerverletzten treten sie den Rückweg an, der zu einem tödlichen Abenteuer wird.



"Der Garten des Bösen" (1954) von Henry Hathaway ist ein Western-Klassiker mit attraktiver Besetzung und psychologischer Charakterzeichnung. Ein unerbittlicher Kampf um eine Frau, um Besitz und schließlich um das nackte Leben kennzeichnen den Film, der den Durchschnitt des Genres deutlich überragt. Hathaway war neben John Ford, Howard Hawks und George Marshall einer der bedeutendsten Western-Regisseure.