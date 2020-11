Eigentlich führten Mr. und Mrs. Fox ein idyllisches Familienleben mit ihrem Sohn Ash und ‎dem jungen Neffen Kristofferson. Aber nach zwölf Fuchs-Jahren ruhiger Häuslichkeit folgt ‎Herr Fox wieder seinen wildtierischen Instinkten. Ausgerechnet die mächtigen, bösen Farmer ‎Boggis, Bunce und Bean provoziert Mr. Fox, indem er deren ausgeklügelte ‎Sicherheitsvorkehrungen aushebelt und ihre Hühner stiehlt. Die Bauern schwören Rache. Als ‎ihr Versuch, Mr. Fox zu erschießen, scheitert, zerstören sie sein neues Zuhause und ‎verfolgen ihn mit Bulldozern. Durch seine gewagten Unternehmungen gefährdet Mr. Fox ‎nicht nur seine geliebte Familie, sondern die gesamte Tiergemeinschaft. Denn am Ende sind ‎alle zusammen ohne genügend Futter unter der Erde gefangen. Aber natürlich hat der ‎fantastische Mr. Fox einen Plan, um alle zu retten und die Hühner der Großbauern bei ‎sich ins Trockene zu bringen.‎



‎"Der fantastische Mr. Fox" ist der erste Stop-Motion-Animationsfilm des visionären ‎Regisseurs Wes Anderson ("Grand Budapest Hotel"), der mit klassischer Puppenanimation ‎und aufwendig und perfekt gebauten Sets die Geschichte des meistverkauften Kinderbuchs ‎des norwegisch-walisischen Schriftstellers Roald Dahl (1916-1990) erzählt.‎



Perfektionist Wes Anderson, der zusammen mit dem Regisseur Noah Baumbach ("Marriage Story", "Frances ‎Ha") das Drehbuch schrieb, versenkte sich bei langen Aufenthalten in Dahls "Gipsy House" in ‎Südengland bei Dahls Witwe Felicity ganz tief in das Leben und Werk des Schriftstellers. Am wichtigsten ‎war Anderson, den Look und Stil seines Films Donald Chaffins Illustrationen für die ‎Erstausgabe des Buches anzupassen. Roald Dahl selbst hatte größten Wert auf die ‎begleitenden Zeichnungen gewählt und parallel zu seinem Kinderbuch ein eigenes ‎Skizzenbuch angefertigt.‎



Als Schauspieler für die Originalstimmen des Ehepaares Fox gewann Anderson George Clooney und Meryl Streep. Bill Murray und Willem Dafoe gehörten ebenfalls zum prominenten Sprecher-Cast des Films. ‎